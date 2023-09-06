В Невском районе таксист изнасиловал 17-летнюю девушку

Ранним утром минувшего понедельника около 04 часов 15 минут к полицейским Невского района Петербурга обратилась 17-летняя девушка с заявлением о том, что около 00 часов 40 минут возле дома 84 по улице Бабушкина в отношении нее совершены противоправные действия.

Водитель такси «Хундай Солярис» в салоне автомобиля, припаркованного около дома 84 по улице Бабушкина, совершил в отношении нее насильственные действия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 стать 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции 5 сентября около 02 часов 30 минут в поселке имени Свердлова во Всеволожском районе Ленинградской области, возле дома 23 по 2-му микрорайону по подозрению в совершении преступления задержан 27-летний гражданин одного из сопредельных государств.

Злоумышленника поместили в камеру в соответствии со статьей 91 УПК РФ