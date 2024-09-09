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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе отец в убил 18-летнюю дочь

В Приморском районе отец в убил 18-летнюю дочь

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Приморского района изобличили отца в убийстве 18-летней дочери

Накануне, 8 сентября 2024 года к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от жильцов дома 10 по Аллеи Поликарпова о том, что их сосед бегает в неадекватном состоянии с ножом и кричит.
Прибывшие на место происшествия полицейские, в квартире дома 10 по Аллеи Поликарпова обнаружили тело 18-летней девушки с множественными ножевыми ранениями.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили, что к совершению преступления причастен неработающий 39-летний отец девушки, который на момент совершения преступления находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
На данный момент злоумышленника госпитализировали, по выздоровлению его доставят в отдел полиции для дальнейшей проверки обстоятельств происшествия.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район убийство ножевое ранение
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