В садоводстве под Агалатово мужчина разбился на квадроцикле

Накануне вечером, 6 сентября 2024 года около 20 часов 15 минут возле дома 315 по Центральной улице в СНТ «Ника» в деревне Агалатово, Всеволожского района Ленинградской области 50-летний мужчина, управляя квадроциклом «Хаммер 200L Про», не справился с управлением и совершил съезд с дороги вправо в канаву с последующим опрокидыванием.

В результате дорожного происшествия водитель квадроцикла от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

По факту аварии полицейские проводят проверку.