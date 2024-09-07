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Питерец.ру » Происшествия » В садоводстве под Агалатово мужчина разбился на квадроцикле

В садоводстве под Агалатово мужчина разбился на квадроцикле

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Опубликовал: Питерец
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП с квадроциклом во Всеволожском районе 

Накануне вечером, 6 сентября 2024 года около 20 часов 15 минут возле дома 315 по Центральной улице в СНТ «Ника» в деревне Агалатово, Всеволожского района Ленинградской области 50-летний мужчина, управляя квадроциклом «Хаммер 200L Про», не справился с управлением и совершил съезд с дороги вправо в канаву с последующим опрокидыванием.

В результате дорожного происшествия водитель квадроцикла от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

По факту аварии полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ДТП
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