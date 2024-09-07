На Богатырском проспекте иномарка сбила 10-летнего мальчика на самокате

6 сентября 2024 года около 14:25 возле дома 14 по Богатырскому проспекту 41-летняя женщинв за рулем автомобиля "Пежо 307" на регулируемом пешеходном переходе совершила наезд на 10-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на самокате, не спешившись, на запрещающий сигнал светофора.

В результате дорожного происшествия ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие за собой причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).