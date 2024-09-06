В Красногвардейском районе задержали иностранку, подозреваемую в умышленном поджоге

Накануне ранним утром, 5 сентября 2024 года около пяти часов к полицейским Красногвардейского района поступила информация о пожаре в магазине, расположенном в доме 19/30 по проспекту Металлистов.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что возгорание произошло на первом этаже отдельно стоящего двухэтажного административного здания, при входе в помещение доставки готовой еды.

В результате пожара никто не пострадал, помещение выгорело частично, площадь возгорания составила 30 кв. метров.

Сумма ущерба устанавливается.

Было установлено, что к пожару причастна женщина, которая около 04 часов 50 минут вошла в помещение коммерческой организации и облила неустановленной жидкостью стену у входа и подожгла.

Вечером того же дня, возле дома 6 по Якорной улице по подозрению в этом преступлении полицейские задержали 50-летнюю гражданку одного из сопредельных государств, проживающую в Санкт-Петербурге без регистрации.

В отношении задержанной в отделе полиции составили административный протокол по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.