В Петербурге задержали подозреваемую в обмане пенсионерки с Серебристого бульвара

Вечером 11 июня 2024 года, около 19 часов 00 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация от петербуржца о том, что две незнакомые женщины оставили у его матери личные вещи, при этом взяв за них залог.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 11 июня в промежутке между 13:00 и 14:00 во дворе дома 24 по Серебристому бульвару к 88-летней пенсионерке, проживающей в соседнем доме, подошли две неизвестные женщины, которые под предлогом продажи постельного белья и шубы, завладели принадлежащими пенсионерке 100 тысячами рублей.

Деньги женщина самостоятельно передала незнакомкам возле отделения банка, расположенного в доме 31 по проспекту Испытателей.

Следователи возбудили уголовное дело по ст.159 ч.2 УК РФ (мошенничество).

Вчера утром, 12 июня 2024 года около 10 часов 55 минут возле дома 1 по Фронтовой улице по «горячим следам» экипаж дорожной полиции задержал автомобиль «Лада Гранта», в салоне которого находились 44-летняя и 39-летняя жительницы Великого Новгорода.

Полицейские установили, что старшая из них причастна к данному преступлению.

Подозреваемую поместили в изолятор на основании ст.91 УПК РФ.