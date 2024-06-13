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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали подозреваемую в обмане пенсионерки с Серебристого бульвара

В Петербурге задержали подозреваемую в обмане пенсионерки с Серебристого бульвара

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Приморского района Петербурга задержали подозреваемую в совершении мошенничества

Вечером 11 июня 2024 года, около 19 часов 00 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация от петербуржца о том, что две незнакомые женщины оставили у его матери личные вещи, при этом взяв за них залог.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 11 июня в промежутке между 13:00 и 14:00 во дворе дома 24 по Серебристому бульвару к 88-летней пенсионерке, проживающей в соседнем доме, подошли две неизвестные женщины, которые под предлогом продажи постельного белья и шубы, завладели принадлежащими пенсионерке 100 тысячами рублей.
Деньги женщина самостоятельно передала незнакомкам возле отделения банка, расположенного в доме 31 по проспекту Испытателей.
Следователи возбудили уголовное дело по ст.159 ч.2 УК РФ (мошенничество).
Вчера утром, 12 июня 2024 года около 10 часов 55 минут возле дома 1 по Фронтовой улице по «горячим следам» экипаж дорожной полиции задержал автомобиль «Лада Гранта», в салоне которого находились 44-летняя и 39-летняя жительницы Великого Новгорода.
Полицейские установили, что старшая из них причастна к данному преступлению.
Подозреваемую поместили в изолятор на основании ст.91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район мошенничество пенсионеры
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