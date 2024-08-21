В Московском районе поймали подозреваемых в разбое

Накануне ночью, 20 августа 2024 года около 01 часа 20 минут к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение от 37-летней петербурженки о разбойном нападении в доме 57 по Новоизмайловскому проспекту.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что нападение произошло в квартире, которую женщина снимает совместно с 23-летним молодым человеком, а объявление о сдаче квартиры они обнаружили на одном из сайтов 18 августа 2024 года.

20 августа 2024 года около 00 часов 15 минут в дверь съемной квартиры постучались, женщина открыла, после чего в квартиру ворвались пятеро неизвестных мужчин, которые под угрозой ножа и применения физической силы отобрали у потерпевших 4 сотовых телефона, золотые серьги, кошелек с 30 000 рублей, после чего скрылись.

Материальный ущерб составил 92 000 рублей.

В тот же день, 20 августа в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали троих граждан одного из государств Центральной Азии, в возрасте от 22 до 24 лет.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Всех троих поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.