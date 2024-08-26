В Петербурге задержали женщину, которая по указке аферистов подожгла пять автомашин

В ночь с 24 на 25 августа 2024 года к полицейским Красногвардейского района поступили сообщения о поджогах двух автомобилей марок Мерседес и БМВ, которые были припаркованы во дворах домов на Заневском проспекте и Республиканской улице. С целью установления и задержания поджигателя в районы мест совершения преступлений были направлены сотрудники патрульно-постовой службы полиции.

В кратчайшие сроки один из нарядов стражей правопорядка заметил и задержал неподалёку от Республиканской улицы женщину с канистрой в руках. Ею оказалась 46-летняя неработающая уроженка Калмыкии, проживающая в Петербурге.

Для дальнейшего разбирательства задержанную доставили в отдел полиции, где она призналась в поджогах автомашин и сообщила, что действовала по указке неизвестных.

Опросив подозреваемую, праввохранители установили, что конце июля с ней через мессенджер связались аферисты, один из которых выдал себя за её начальника с места работы, а другой – за сотрудника правоохранительных органов.

Действуя в тандеме, аферисты убедили женщину, что кто-то использует принадлежащие ей банковские счета для перевода денег в преступных целях и планирует ещё взять на её имя займы.

Телефонные мошенники уговорили уроженку Калмыкии самостоятельно оформить несколько долговых обязательств на общую сумму 1,7 млн рублей якобы для исчерпания кредитного потенциала и перевести деньги на «безопасные счета».

Через некоторое время аферисты вновь позвонили потерпевшей, которая не стала обращаться в полицию, и убедили поджечь несколько автомобилей под предлогом поимки тех, кто использовал её банковские счета.

Для этого женщина купила канистру с бензином.

В ходе работы с задержанной полицейские установили, что по указаниям мошенников она подожгла пять автомобилей, три из которых – Audi A4, Skoda Rapid и Opel Astra – находились в Кировском, Адмиралтейском и Центральном районах Петербурга.

Общая сумма причинённого всем владельцам транспортных средств ущерба превысила 4,6 млн рублей.

По факту умышленного повреждения или уничтожения чужого имущества следователи возбудили уголовные дела по статье 167 УК РФ.

До избрания меры пресечения фигурантку поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Также возбуждено уголовное дело о мошенничестве.