В Петербурге полицейские раскрыли уличный грабеж

Накануне утром к полицейским Василеостровского района Петербурга обратилась 24-летняя жительница г. Магадан, проживающая в хостеле в центре Санкт-Петербурга. Женщина рассказала, что около 4:20 у дома 28 по Среднему проспекту Васильевского острова ее избили и отобрали смартфон. Ущерб составил 60 тысяч рублей.

Уже через несколько минут после сообщения в ходе патрулирования сотрудники патрульно-постовой службы полиции неподалеку от места происшествия по подозрению в совершении данного преступления задержали троих граждан, в возрасте от 19 до 29 лет, которые все работают продавцами магазина строительных товаров. Их доставили в отдел полиции для разбирательства и изъяли похищенное.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Выяснилось, что к преступлению причастен старший из задержанных. Он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Остальные опрошены в качестве свидетелей и обязаны явкой.