В Ленобласти иномарка вылетела с трассы и врезалась в столб, водитель погиб

Сегодня утром около 10 часов 55 минут на 1 километре 1 подъезда к городу Пикалево, Бокситогорского района Ленинградской области 41-летний водитель, управляя автомобилем "Фольксваген Поло" по не установленной причине, не справился с управлением и, выехав с проезжей части, совершил наезд на бетонный столб.

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.