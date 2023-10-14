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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти иномарка вылетела с трассы и врезалась в столб, водитель погиб

В Ленобласти иномарка вылетела с трассы и врезалась в столб, водитель погиб

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Опубликовал: Anton78
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Полицией проводится проверка по факту смертельного ДТП в Бокситогорском районе  

Сегодня утром около 10 часов 55 минут на 1 километре 1 подъезда к городу Пикалево, Бокситогорского района Ленинградской области 41-летний водитель, управляя автомобилем "Фольксваген Поло"  по не установленной причине, не справился с управлением и, выехав с проезжей части, совершил наезд на бетонный столб.  

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Бокситогорский район ДТП
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