Полицейские задержали подозреваемых в убийстве девушки на Краснопутиловской улице

Поздним вечером 7 августа 2024 года около 22 часов 45 минут к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома 94 по Краснопутиловской улице был обнаружен труп женщины с множественными следами телесных повреждений.

По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по ст.105 ч.1 УК РФ (убийство).

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили, что к совершению указанного преступления могут быть причастны уроженцы Северо-Кавказского региона, в возрасте 21 и 23 лет.

Вчера, 11 августа в результате выезда в служебную командировку сотрудники полиции ГУ МВД России при содействии коллег из республики Ингушетия задержали и доставили обоих подозреваемых в Санкт-Петербург. Задержанных передали в следственные органы для проведения процессуальных действий.

Обоих поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ