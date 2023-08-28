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Питерец.ру » Происшествия » В Шушарах задержали профессиональных "домушников - высотников"

В Шушарах задержали профессиональных "домушников - высотников"

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Пушкинского района задержали профессиональных "домушников - высотников"

Вечером 24 августа 2023 года около 18 часов 50 минут к полицейским Пушкинского района Петербурга обратился 25-летний житель поселка Шушары, который сообщил, что в период с 10:40 22 августа 2023 года до 18:45 24 августа 2023 года в его квартиру, расположенную на последнем этаже 12-этажного дома 286 по Московскому шоссе, повредив стеклопакет снаружи, проникли неизвестные.
Из квартиры пропала бытовая техника стоимостью 50 000 рублей.
По факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).
В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к хищению причастны двое ранее неоднократно судимых за совершение аналогичных преступлений жителей дома, из которого и было совершено хищение бытовой техники, 27 и 32 лет.
Вчера ночью около 02 часов 20 минут полицейские задержали обоих.
Подозреваемых задержали на основании статьи 91 УПК РФ.
Устанавливается их причастность к совершению иных аналогичных преступлений.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Пушкинский район кража
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