В Шушарах задержали профессиональных "домушников - высотников"

Вечером 24 августа 2023 года около 18 часов 50 минут к полицейским Пушкинского района Петербурга обратился 25-летний житель поселка Шушары, который сообщил, что в период с 10:40 22 августа 2023 года до 18:45 24 августа 2023 года в его квартиру, расположенную на последнем этаже 12-этажного дома 286 по Московскому шоссе, повредив стеклопакет снаружи, проникли неизвестные.

Из квартиры пропала бытовая техника стоимостью 50 000 рублей.

По факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к хищению причастны двое ранее неоднократно судимых за совершение аналогичных преступлений жителей дома, из которого и было совершено хищение бытовой техники, 27 и 32 лет.

Вчера ночью около 02 часов 20 минут полицейские задержали обоих.

Подозреваемых задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Устанавливается их причастность к совершению иных аналогичных преступлений.