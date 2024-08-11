В ночь на 11 августа 2024 года возле дома 220 по улице 7 Аллея СНТ «Звезда», в Кировском районе Ленинградской области 35-летний водитель «Вольво ХС90» по неустановленной причине совершил съезд с дороги в пожарный водоем и утонул.
По факту дорожного происшествия полицейские проводят проверку.
В Ленобласти водитель «Вольво ХС90» утонул вместе с автомобилем в пожарном водоеме
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Опубликовал: Anton78
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Проводится проверка по факту гибели водителя машины в противопожарном пруду в СНТ в Кировском районе Ленобласти
В ночь на 11 августа 2024 года возле дома 220 по улице 7 Аллея СНТ «Звезда», в Кировском районе Ленинградской области 35-летний водитель «Вольво ХС90» по неустановленной причине совершил съезд с дороги в пожарный водоем и утонул.
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