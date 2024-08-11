В Ленобласти водитель «Вольво ХС90» утонул вместе с автомобилем в пожарном водоеме

В ночь на 11 августа 2024 года возле дома 220 по улице 7 Аллея СНТ «Звезда», в Кировском районе Ленинградской области 35-летний водитель «Вольво ХС90» по неустановленной причине совершил съезд с дороги в пожарный водоем и утонул.

По факту дорожного происшествия полицейские проводят проверку.