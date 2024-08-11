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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти водитель «Вольво ХС90» утонул вместе с автомобилем в пожарном водоеме

В Ленобласти водитель «Вольво ХС90» утонул вместе с автомобилем в пожарном водоеме

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Опубликовал: Anton78
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Проводится проверка по факту гибели водителя машины в противопожарном пруду в СНТ в Кировском районе Ленобласти

В ночь на 11 августа 2024 года возле дома 220 по улице 7 Аллея СНТ «Звезда», в Кировском районе Ленинградской области 35-летний водитель «Вольво ХС90» по неустановленной причине совершил съезд с дороги в пожарный водоем и утонул.
По факту дорожного происшествия полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО ДТП
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