ента новостей

15:25
В Ленобласти разведут Ладожский мост для прохода вниз по реке барже-буксирного состава
13:51
В Ленобласти поймали подозреваемого в поджоге в поселке Федоровское
13:45
В Сосново пенсионер на «Шевроле Нива» сбил 5–летнюю девочку на самокате
13:36
В Петербурге мошенники украли 40 миллионов рублей у пожилой петербурженки
13:29
В Петербурге поймали опытного карманника, обворовавшего иностранцев в Эрмитаже
13:09
В Ленобласти автоледи на иномарке насмерть сбила пенсионера на велосипеде
12:21
На "Красном треугольнике" произошло обрушения перехода между зданиями
11:31
В «Севкабеле» пройдет кинофестиваль «Лето PREMIER»
11:07
Бывшая жена Аршавина почти лишилась носа
10:44
Александр Ревва не приедет
09:58
Школьницу судили за шпаргалку
09:32
Какие профессии наименее востребованы в СПб?
09:25
В Колпино мигрант избил и изнасиловал женщину
09:16
В Луге полуторагодовалый мальчик выжил после падения из окна 7-го этажа
08:11
В Ленобласти на Киевском шоссе в ДТП погибли три человека
01:19
Олимпиада – 2024: волейболист «Зенита» Женя Гребенников вместе со сборной Франции – в финале после победы в трёх сетах над Италией
20:43
В Ленобласти стартует комплексное развитие Старой Ладоги
19:43
Сборная Польши стала первым финалистом Олимпийского мужского волейбольного турнира: матч с американцами завершился победой команды Вильфредо Леона на тай-брейке
13:54
Единороссы вручили жителям Петербурга награды за оказание помощи участникам СВО
13:01
В Ленобласти завершился ремонт трех участков региональной трассы между Юкками и Кузьмолово
12:42
В Петербурге 19 августа стартует вакцинация от гриппа
12:36
В Ленобласти с погоней задерживали 17-летнего подростка на «жигулях»
10:33
На Мурманском шоссе водитель «Ауди» стрелял по самосвалу
10:25
В Московском районе поймали курьера телефонных мошенников
10:16
В Невском районе поймали курьера телефонных мошенников
09:42
Работа бара приостановлена из-за случаев отравления
09:23
Город потратит 680 миллионов на противогололедные реагенты
08:36
Мы лидируем по низкой безработице
08:34
Проблему собак нужно решать!
00:53
Кубинец Михаин Лопес стал пятикратным Олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе, победив в финале спортсмена из Чили
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти поймали подозреваемого в поджоге в поселке Федоровское

В Ленобласти поймали подозреваемого в поджоге в поселке Федоровское

0
92
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские Тосненского района задержали подозреваемого в поджоге в поселке Федоровское

Накануне, 7 августа 2024 года наряд дорожной полиции Тосненского района Ленобласти в ходе патрулирования заметил возгорание деревянной постройки, расположенной на частном земельном участке по Шоссейной улице в поселке Федоровское.
По результатам информации, полученной от 71-летнего владельца участка, сотрудники ГАИ по горячим следам задержали 47-летего местного жителя, который открыто, в присутствии пожилых владельцев, проник в домовладение и поджег его.
В результате пожара пострадало имущество собственников, выгоревшее наполовину.
Материальный ущерб оценили в 800 тысяч рублей.
Подозреваемого доставили в отдел полиции для разбирательства.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Тосненский район пожар поджог
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

15-05-2024, 11:13
Полицейские поймали подозреваемого в убийстве мужчины в поселке Гладкое
20-08-2023, 14:07
В поселке Первомайское задержали подозреваемого в уличном грабеже
6-08-2024, 10:54
В Невском районе поймали налетчика на магазин
15-09-2022, 13:36
В Ленобласти задержали мужчину по подозрению в поджоге автомобиля
2-05-2024, 12:15
В Приморском районе поймали подозреваемого в поджоге автомобиля
12-05-2023, 10:12
В поселке Романовка задержали подозреваемого в поджоге автомобиля

Происшествия на дорогах

0
71
Сегодня, 13:45
В Сосново пенсионер на «Шевроле Нива» сбил 5–летнюю девочку на самокате
0
81
Сегодня, 13:09
В Ленобласти автоледи на иномарке насмерть сбила пенсионера на велосипеде
0
78
Сегодня, 08:11
В Ленобласти на Киевском шоссе в ДТП погибли три человека
0
296
6-08-2024, 13:00
На южном полукольце «Лада» дорожного надзора сбила лошадь с наездницей
Наверх