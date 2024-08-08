В Ленобласти поймали подозреваемого в поджоге в поселке Федоровское

Накануне, 7 августа 2024 года наряд дорожной полиции Тосненского района Ленобласти в ходе патрулирования заметил возгорание деревянной постройки, расположенной на частном земельном участке по Шоссейной улице в поселке Федоровское.

По результатам информации, полученной от 71-летнего владельца участка, сотрудники ГАИ по горячим следам задержали 47-летего местного жителя, который открыто, в присутствии пожилых владельцев, проник в домовладение и поджег его.

В результате пожара пострадало имущество собственников, выгоревшее наполовину.

Материальный ущерб оценили в 800 тысяч рублей.

Подозреваемого доставили в отдел полиции для разбирательства.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.