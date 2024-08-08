Накануне, 7 августа 2024 года наряд дорожной полиции Тосненского района Ленобласти в ходе патрулирования заметил возгорание деревянной постройки, расположенной на частном земельном участке по Шоссейной улице в поселке Федоровское.
По результатам информации, полученной от 71-летнего владельца участка, сотрудники ГАИ по горячим следам задержали 47-летего местного жителя, который открыто, в присутствии пожилых владельцев, проник в домовладение и поджег его.
В результате пожара пострадало имущество собственников, выгоревшее наполовину.
Материальный ущерб оценили в 800 тысяч рублей.
Подозреваемого доставили в отдел полиции для разбирательства.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Ленобласти поймали подозреваемого в поджоге в поселке Федоровское
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Тосненского района задержали подозреваемого в поджоге в поселке Федоровское
Накануне, 7 августа 2024 года наряд дорожной полиции Тосненского района Ленобласти в ходе патрулирования заметил возгорание деревянной постройки, расположенной на частном земельном участке по Шоссейной улице в поселке Федоровское.
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