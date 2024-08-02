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Питерец.ру » Происшествия » В Московском районе поймали подозреваемого в квартирном разбое

В Московском районе поймали подозреваемого в квартирном разбое

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Московского района задержали подозреваемого в квартирном разбое

Накануне утром, 1 июля 2024 года около 08 часов 15 минут к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение от прохожей, которая рассказала, что возле дома 102 по проспекту Космонавтов к ней подошел неизвестный мужчина и сообщил, что его избили и ограбили.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в одной из квартир дома 102 32-летний петербуржец находился в гостях у знакомой. В этот момент к ней пришел неизвестный  и, угрожая ножом гостю, отобрал у него мобильный телефон "iPhone X" и 20 тысяч рублей, после чего скрылся.

В этот же день, около 15часов 30 минут, в апартаментах отеля в доме 61 по улице Салова, полицейские по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали неработающего ранее судимого 28-летнего жителя Ингушетии.  

Похищенный телефон изъяли и вернули владельцу.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Злоумышленника поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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