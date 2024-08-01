В Пушкине задержали пятерых, устроивших драку у Колонистского пруда

Накануне вечером, 31 июля 2024 года около 21 часа 30 минут к полицейским Пушкинского района Петербурга поступила информация о драке напротив спасательной станции возле Колонистского пруда на Софийском бульваре в городе Пушкин.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции были задержаны пяторо участников драки, в возрасте от 23 до 34 лет, среди которых была 26-летняя женщина.

Трое из числа задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности.

Полицейскте установили, что в компании отдыхающих произошел конфликт на почве излишне выпитого спиртного.

Задержанных доставили в отдел полиции, где в отношении них составлен протокол за мелкое хулиганство по ст. 20.1 КоАП РФ