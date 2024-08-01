Мужчина попал в реанимацию после падения с квадроцикла на пляже «Дубки»

Сегодня ночью, 1 августа 2024 года около 00 часов 45 минут к полицейским Курортного района Петербурга поступила информация из медучреждения о том, что к ним с пляжа "Дубки" в Репино в тяжелом состоянии доставили 48-летнего мужчину.

Сотрудники полиции установили, что пострадавший, управлял на пляже квадроциклом и в какой-то момент не справился с управлением.

Мужчину поместили в реанимацию.

Полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия.