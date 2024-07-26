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Питерец.ру » Происшествия » Пенсионерка из Гатчины перевела мошенникам более 10,9 млн рублей

Пенсионерка из Гатчины перевела мошенникам более 10,9 млн рублей

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции Гатчинского района разыскивают мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Зверевой

Накануне днем, 25 июля 2024 года около 12 часов 05 минут к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступило сообщение от 84-летней жительницы одного из домов по улице Зверевой в городе Гатчина. Пенсионерка рассказала правоохраниетлям о том, что с начала июня 2024 года по 25 июля ей на сотовый телефон звонили неизвестные, которые, под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, убедили ее несколькими транзакциями перевести свои накопления на указанные ими, якобы, «безопасные» счета.
Женщина перевела на указанные неизвестными счета 10 943 000 рублей.
Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Полицейскими принимают меры к розыску и задержанию аферистов.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район мошенничество пенсионеры
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