В Ленобласти поймали вора-рецидивиста, обокравшего пенсионера

Вчера, 15 июня 2024 года к полицейским Подпорожского района Ленинградской области поступило сообщение от 65-летней местной жительницы о том, что несколькими часами ранее из частного дома на 2-й Линии в городе Подпорожье были похищены 3 тысячи рублей и ювелирные украшения.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что пожилой родственник звонившей пенсионерки впустил в дом неизвестного мужчину, который попросил у него попить воды, параллельно отвлекая разговорами на разные темы.

Пока доверчивый хозяин дома ходил наливать «путнику» воду, тот успел осмотреться и прихватить с собой 3 тысячи рублей и ювелирные украшения.

Утолив жажду, незнакомец скрылся, но был пойман сотрудниками уголовного розыска. Им оказался 37-летний представитель кочевого народа из города Никольское.

Задержанный ранее уже был неоднократно судим.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.