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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти поймали вора-рецидивиста, обокравшего пенсионера

В Ленобласти поймали вора-рецидивиста, обокравшего пенсионера

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали вора-рецидивиста, проникшего в дом пенсионера под предлогом водички попить

Вчера, 15 июня 2024 года к полицейским Подпорожского района Ленинградской области поступило сообщение от 65-летней местной жительницы о том, что несколькими часами ранее из частного дома на 2-й Линии в городе Подпорожье были похищены 3 тысячи рублей и ювелирные украшения.
Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что пожилой родственник звонившей пенсионерки впустил в дом неизвестного мужчину, который попросил у него попить воды, параллельно отвлекая разговорами на разные темы.
Пока доверчивый хозяин дома ходил наливать «путнику» воду, тот успел осмотреться и прихватить с собой 3 тысячи рублей и ювелирные украшения.
Утолив жажду, незнакомец скрылся, но был пойман сотрудниками уголовного розыска. Им оказался 37-летний представитель кочевого народа из города Никольское.
Задержанный ранее уже был неоднократно судим.
Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).
Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Подпорожский район кража пенсионеры
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