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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти школьница на иномарке сбила 7-летнего мальчика

В Ленобласти школьница на иномарке сбила 7-летнего мальчика

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП с наездом на ребенка в поселке Богатыри

Накануне днем, 23 июля 2024 года около 15 часов 50 минут возле дома 4Б по улице Кооперации в поселке Богатыри, Приозерского района Ленобласти 16-летняя девушка, не имея права управления транспортным средством, получив в свободном доступе ключи от автомобиля, завела его, не удостоверившись в том, что рычаг коробки передач находится в нейтральном положении, после чего автомобиль начал движение и наехал на 7-летнего мальчика, находившегося на крыльце дома.

В результате дорожного происшествия ребенок получил травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии,  впоследствии помещен в реанимацию. 

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Приозерский район ДТП пострадавший пешеход дети
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