В Ленобласти школьница на иномарке сбила 7-летнего мальчика

Накануне днем, 23 июля 2024 года около 15 часов 50 минут возле дома 4Б по улице Кооперации в поселке Богатыри, Приозерского района Ленобласти 16-летняя девушка, не имея права управления транспортным средством, получив в свободном доступе ключи от автомобиля, завела его, не удостоверившись в том, что рычаг коробки передач находится в нейтральном положении, после чего автомобиль начал движение и наехал на 7-летнего мальчика, находившегося на крыльце дома.

В результате дорожного происшествия ребенок получил травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии, впоследствии помещен в реанимацию.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.