На проспекте Ветеранов иномарка сбила 13-летнего подростка

Накануне вечером, 22 июля 2024 года около 18 часов 05 минут в Красносельском районе Петербурга, возле дома 155 по проспекту Ветеранов, 40-летний водитель, не имея прав управления транспортным средством, но двигаясь на автомобиле «Черри-Тигго», в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на переходившего на разрешающий сигнал светофора 13-летнего подростка, который находился на улице без сопровождения родителей.

В результате дорожного происшествия школьника госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются детали произошедшего.