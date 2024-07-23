В Мурино иномарка сбила 5-летнего ребенка

Накануне вечером, 22 июля 2024 года около 21 часа 30 минут во Всеволожском районе Ленинградской обалсти возле дома 18/8 по улице Шувалова в городе Мурино, 34-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья, управляя автомобилем «Дэу-Нексия», совершил наезд на 5-летнего ребенка, перебегавшего проезжую часть без сопровождения родителей справа налево по ходу движения машины.

В результате дорожного происшествия ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Вынесено определение о возбуждении административного производства.