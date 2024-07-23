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Питерец.ру » Происшествия » В Мурино иномарка сбила 5-летнего ребенка

В Мурино иномарка сбила 5-летнего ребенка

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Всеволожского района Ленобласти проводят проверку по факту ДТП с пострадавшим 5-летним ребенком

Накануне вечером, 22 июля 2024 года около 21 часа 30 минут во Всеволожском районе Ленинградской обалсти возле дома 18/8 по улице Шувалова в городе Мурино, 34-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья, управляя автомобилем «Дэу-Нексия», совершил наезд на 5-летнего ребенка, перебегавшего проезжую часть без сопровождения родителей справа налево по ходу движения машины.
В результате дорожного происшествия ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Вынесено определение о возбуждении административного производства.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ДТП пострадавший пешеход дети
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