Накануне вечером, 22 июля 2024 года около 21 часа 30 минут во Всеволожском районе Ленинградской обалсти возле дома 18/8 по улице Шувалова в городе Мурино, 34-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья, управляя автомобилем «Дэу-Нексия», совершил наезд на 5-летнего ребенка, перебегавшего проезжую часть без сопровождения родителей справа налево по ходу движения машины.
В результате дорожного происшествия ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Вынесено определение о возбуждении административного производства.
В Мурино иномарка сбила 5-летнего ребенка
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Всеволожского района Ленобласти проводят проверку по факту ДТП с пострадавшим 5-летним ребенком
Накануне вечером, 22 июля 2024 года около 21 часа 30 минут во Всеволожском районе Ленинградской обалсти возле дома 18/8 по улице Шувалова в городе Мурино, 34-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья, управляя автомобилем «Дэу-Нексия», совершил наезд на 5-летнего ребенка, перебегавшего проезжую часть без сопровождения родителей справа налево по ходу движения машины.
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