Накануне вечером, 3 июня 2024 года около 20 часов 30 минут возле дома 38 по Малой Десятинной улице 31-летний гражданин одного из среднеазиатских государств, управляя автомобилем «Хендай Солярис», совершил наезд на 6-летнего мальчика, выбежавшего на проезжую часть дороги. Ребенок находился на улице в сопровождении 36-летней матери.
В результате дорожного происшествия ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.
Водителя «Соляриса» доставили в отдел полиции для разбирательства.
По факту ДТП поилцейские проводят проверку.
В Приморском районе иномарка сбила 6-летнего мальчика
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Опубликовал: Anton78
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Проводится проверка по факту наезда на ребенка в Приморском районе
Накануне вечером, 3 июня 2024 года около 20 часов 30 минут возле дома 38 по Малой Десятинной улице 31-летний гражданин одного из среднеазиатских государств, управляя автомобилем «Хендай Солярис», совершил наезд на 6-летнего мальчика, выбежавшего на проезжую часть дороги. Ребенок находился на улице в сопровождении 36-летней матери.
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