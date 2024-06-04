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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе иномарка сбила 6-летнего мальчика

В Приморском районе иномарка сбила 6-летнего мальчика

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Опубликовал: Anton78
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Проводится проверка по факту наезда на ребенка в Приморском районе

Накануне вечером, 3 июня 2024 года около 20 часов 30 минут возле дома 38 по Малой Десятинной улице 31-летний гражданин одного из среднеазиатских государств, управляя автомобилем «Хендай Солярис», совершил наезд на 6-летнего мальчика, выбежавшего на проезжую часть дороги. Ребенок находился на улице в сопровождении 36-летней матери.
В результате дорожного происшествия ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.
Водителя «Соляриса» доставили в отдел полиции для разбирательства.
По факту ДТП поилцейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район ДТП пострадавший пешеход дети
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