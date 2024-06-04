В Приморском районе иномарка сбила 6-летнего мальчика

Накануне вечером, 3 июня 2024 года около 20 часов 30 минут возле дома 38 по Малой Десятинной улице 31-летний гражданин одного из среднеазиатских государств, управляя автомобилем «Хендай Солярис», совершил наезд на 6-летнего мальчика, выбежавшего на проезжую часть дороги. Ребенок находился на улице в сопровождении 36-летней матери.

В результате дорожного происшествия ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Водителя «Соляриса» доставили в отдел полиции для разбирательства.

По факту ДТП поилцейские проводят проверку.