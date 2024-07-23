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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга иномарка сбила 15-летнего велосипедиста

В центре Петербурга иномарка сбила 15-летнего велосипедиста

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Центрального района Петербурга проводят проверку по факту ДТП с пострадавшим 15-летним велосипедистом

Накануне вечером, 22 июля 2024 года около 16 часов 00 минут к полицейским Центральном районе Петербурга поступила информация о ДТП возле дома 27/29 по Моховой улице.

Прибывшие на место сотрудники ГАИ установили, что 46-летний водитель автомобиля «Форд Транзит», выезжая со двора дома, совершил наезд на 15-летнего ученика 8 класса, который пересекал проезжую часть на велосипеде, не спешившись, без сопровождения взрослых.
В результате ДТП школьник госпитализирован в стоянии средней степени тяжести.
Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район ДТП велосипеды
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