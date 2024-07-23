В центре Петербурга иномарка сбила 15-летнего велосипедиста

Накануне вечером, 22 июля 2024 года около 16 часов 00 минут к полицейским Центральном районе Петербурга поступила информация о ДТП возле дома 27/29 по Моховой улице.

Прибывшие на место сотрудники ГАИ установили, что 46-летний водитель автомобиля «Форд Транзит», выезжая со двора дома, совершил наезд на 15-летнего ученика 8 класса, который пересекал проезжую часть на велосипеде, не спешившись, без сопровождения взрослых.

В результате ДТП школьник госпитализирован в стоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.