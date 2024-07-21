В Московском районе ресторанный дебошир порезал женщину

Вечером 19 июля 2024 года к полицейским Московского района Петербурга поступила информация о том, что в ресторане в доме 1 по улице Фрунзе неизвестный нанес удары ножом по предплечью 46-летней женщине.
Пострадавшая обратилась в медучреждение с травмами, где ей была оказана помощь.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали 47-летнего неработающего петербуржца.
Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство).
Злоумышленника поместили в камеру на основании ст.91 УПК РФ.