В Московском районе ресторанный дебошир порезал женщину

Вечером 19 июля 2024 года к полицейским Московского района Петербурга поступила информация о том, что в ресторане в доме 1 по улице Фрунзе неизвестный нанес удары ножом по предплечью 46-летней женщине.

Пострадавшая обратилась в медучреждение с травмами, где ей была оказана помощь.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали 47-летнего неработающего петербуржца.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство).

Злоумышленника поместили в камеру на основании ст.91 УПК РФ.