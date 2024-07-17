В Петербурге пресекли незаконный оборот наркотических средств

Вчера, 16 июля 2024 года к полицейским поступила информация о том, что днем ранее в ходе реализации оперативной информации сотрудниками ОРЧ ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти при содействии сотрудников Госавтоинспекции возле дома 1 по Биржевой площади был остановлен автомобиль «Мерседес-Бенц» под управлением 35-летнего неработающего, у которого при осмотре автомобиля было обнаружено и изъято 20 пакетиков, в части из которых, согласно экспертизе, содержался кокаин общей массой 1,94 грамма.

15 июля около 23 часов 10 минут в ходе ОРМ по месту жительства задержанного в доме 18 по улице Героев был обнаружен и изъят полимерный контейнер с пластинами бежевого цвета массой 212,4 грамма.

Исследование показало, что в контейнере - смесь, содержащая мефедрон.

Следователи возбудили уголовные дела по ч. 3 ст.30 и ч. 4 ст. 228.1 (незаконное производство наркотических средств) УК РФ.