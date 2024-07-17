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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пресекли незаконный оборот наркотических средств

В Петербурге пресекли незаконный оборот наркотических средств

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции регионального Главка совместно с коллегами из Госавтоинспекции пресекли незаконный оборот наркотических средств

Вчера, 16 июля 2024 года к полицейским поступила информация о том, что днем ранее в ходе реализации оперативной информации сотрудниками ОРЧ  ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти при содействии сотрудников Госавтоинспекции возле дома 1 по Биржевой площади был остановлен автомобиль «Мерседес-Бенц» под управлением 35-летнего неработающего, у которого при  осмотре автомобиля было обнаружено и изъято 20 пакетиков, в части из которых, согласно экспертизе,  содержался  кокаин  общей массой 1,94 грамма.

15 июля около 23 часов 10 минут в ходе ОРМ по месту жительства задержанного в доме 18 по улице Героев был обнаружен и изъят  полимерный контейнер с пластинами бежевого цвета массой 212,4 грамма.

Исследование показало, что  в контейнере - смесь, содержащая мефедрон.

Следователи возбудили уголовные дела по ч. 3 ст.30  и ч. 4 ст. 228.1 (незаконное производство наркотических средств) УК РФ.

Источник: ГУ МВД
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