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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали двоих жителей Ульяновска, ограбивших прохожих на улиуе Партизана Германа

В Петербурге поймали двоих жителей Ульяновска, ограбивших прохожих на улиуе Партизана Германа

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Красносельского района задержали двоих из Ульяновска, подозреваемых в разбое на улице Партизана Германа

В минувшую субботу, 13 июля 2024 года к полицейским Красносельского района Петербурга поступила информация от очевидца о том, что возле дома 37 по улице Партизана Германа двое неизвестных в состоянии алкогольного опьянения отобрали мобильные телефоны у его друзей.

Прибывшие на место сотрудники полиции по подозрению в причастности к преступлению задержали двоих неработающих жителей Ульяновской области, 31и 33 лет, в состоянии алкогольного опьянения. 

Задержанных изобличили в том, что около 21 часа 30 минут возле дома 37 по улице партизана Германа, угрожая ножом, отобрали мобильные телефоны стоимостью 7 000 рублей и 35 000 рублей, у незнакомых им молодых людей. 

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Подозреваемых поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

В Петербурге поймали двоих жителей Ульяновска, ограбивших прохожих на улиуе Партизана Германа

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район разбойное нападение
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