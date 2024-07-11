В Парголово медведь вырвался из клетки и растерзал свою хозяйку

Сегодня вечером, 11 июля 2024 года около 19 часов 45 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о нападении медведя на женщину на частном участке дома, расположенного на Лесной улице в Парголово. На место незамедлительно выехали полицейские и бригада медиков.

Было установлено, что один из медведей смог вырваться из вольера и напал на свою хозяйку.

Женщина 1973 года рождения скончалась от полученных ран, несовместимых с жизнью. Напавшее животное было обезврежено полицейскими, второго медведя в целях безопасности усыпили.

Также установлено, что дикие животные содержались по данному адресу на законных основаниях, супружеская пара занималась цирковой деятельностью.

Полицейские проводят проверку по факту трагедии, устанавливаются все детали происшествия.