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Питерец.ру » Происшествия » В Парголово медведь вырвался из клетки и растерзал свою хозяйку

В Парголово медведь вырвался из клетки и растерзал свою хозяйку

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту нападения медведя на женщину в Парголово

Сегодня вечером, 11 июля 2024 года около 19 часов 45 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о нападении медведя на женщину на частном участке дома, расположенного на Лесной улице в Парголово.                                                              На место незамедлительно выехали полицейские и бригада медиков.

Было установлено, что один из медведей смог вырваться из вольера и напал на свою хозяйку.

Женщина 1973 года рождения скончалась от полученных ран, несовместимых с жизнью.                                                   Напавшее животное было обезврежено полицейскими, второго медведя в целях безопасности усыпили.

Также установлено, что дикие животные содержались по данному адресу на законных основаниях, супружеская пара занималась цирковой деятельностью. 

Полицейские проводят проверку по факту трагедии, устанавливаются все детали происшествия.

Источник: ГУ МВД
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