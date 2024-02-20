В Ленобласти алабай насмерть загрыз свою хозяйку

Сегодня ночью, 20 февраля 2024 года около 00 часов 05 минут к полицейским Кировского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что в поселке Назия во дворе дома по Железнодорожной улице собака породы алабай напала на свою 66-летнюю хозяйку, нанеся ей серьёзные увечья.

От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.