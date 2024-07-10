В центре Петербурга задержали «героя» видеоролика, ударившего девушку-подростка

В ходе мониторинга Telegram-каналов сотрудники полиции в одном из чатов выявили видеоматериал, на котором неизвестный на Малой Морской улице несколько раз ударил девушку.

Полицейские Центрального района по данному факту инициировали проверку.

Оперативникам удалось установить личность потерпевшей, 16 - летней петербурженки, гулявшей в тот день с подругой.

На основании заявления, поступившего от ее матери, полицейские возбудили уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои).

Через несколько дней сотрудники уголовного розыска нашли и «главного героя» видео - 35-летнего жителя Двинской улицы.

Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу, порчу имущества и угрозу убийством.

По его словам, девушка сама спровоцировала конфликт, а он сделал ей замечание.

Подозреваемого доставили в отдел полиции.

Там его дерзость исчезла: он принес извинения на камеру, заверив, что раскаивается в содеянном.

Задержанного поместили в камеру на основании ст. 91 УПК РФ.