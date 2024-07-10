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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга задержали «героя» видеоролика, ударившего девушку-подростка

В центре Петербурга задержали «героя» видеоролика, ударившего девушку-подростка

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
Telegram
Задержан «герой» видеоролика, ударивший девушку-подростка в центре Петербурга

В ходе мониторинга Telegram-каналов сотрудники полиции в одном из чатов выявили видеоматериал, на котором неизвестный на Малой Морской улице несколько раз ударил девушку. 

Полицейские Центрального района по данному факту инициировали проверку. 

Оперативникам удалось установить личность потерпевшей, 16 - летней петербурженки, гулявшей в тот день с подругой. 

На основании заявления, поступившего от ее матери, полицейские возбудили уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои).

Через несколько дней сотрудники уголовного розыска нашли и «главного героя» видео - 35-летнего жителя Двинской улицы. 

Ранее он привлекался к уголовной ответственности  за кражу, порчу имущества и угрозу убийством. 

По его словам, девушка сама спровоцировала конфликт, а он  сделал ей замечание. 

Подозреваемого доставили в отдел полиции. 

Там его дерзость исчезла: он принес извинения на камеру, заверив, что раскаивается в содеянном. 

Задержанного поместили в камеру на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район телесные повреждения
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