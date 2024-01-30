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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали уроженца Якутска, снимавшего видео хулиганских выходок в отношении девушек

В Петербурге задержали уроженца Якутска, снимавшего видео хулиганских выходок в отношении девушек

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Опубликовал: Питерец
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В Адмиралтейском районе задержан уроженец Якутска, снимавший видео хулиганских выходок в отношении петербурженок

Ранее в ходе мониторинга сети Интернет сотрудники полиции выявили видеоматериал, автор которого приставал на улице к девушкам с непристойными предложениями.

Сотрудниками уголовного розыска была установлена личность пранкера. Им оказался 29-летний нигде не работающий уроженец Якутска. В ходе проверки установлено, что живет он в «коммуналке» на Гороховой, однако последнее время дома не появлялся, так как сломал унитаз и скрывался от соседей.

Обнаружили пранкера полицейские в отеле, расположенном в соседнем доме. Задержанного доставили в отдел полиции.

Источник: ГУ МВД
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