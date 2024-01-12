В Невском районе задержали молодого мужчину за обман 91-летней петербурженки

Вчера к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о мошеннических действиях, совершенных в отношении 91-летней женщины, которая проживает в доме 27 по улице Дыбенко.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что на ее домашний телефон позвонил неизвестный и, действуя по схеме "родственник попал в ДТП» сообщил, что ее внучка, якобы, стала участницей дорожной аварии, и необходимо возместить ущерб.

После этого в квартиру пенсионерки прибыл неизвестный, которому она передала 380 000 рублей.

В ходе проведенных оперативно - розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Невского района задержали 21-летнего местного жителя.

У него обнаружен и изъят пакет с переданными пожилой женщиной деньгами.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Подозреваемого поемстили в камеру на основании ст. 91 УПК РФ.