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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе задержали молодого мужчину за обман 91-летней петербурженки

В Невском районе задержали молодого мужчину за обман 91-летней петербурженки

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Опубликовал: Anton78
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Полицией раскрыто телефонное мошенничество в отношении 91-летней петербурженки

Вчера к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о мошеннических действиях, совершенных в отношении 91-летней женщины, которая проживает в доме 27 по улице Дыбенко.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что на ее домашний телефон позвонил неизвестный и, действуя по схеме "родственник попал в ДТП» сообщил, что ее внучка, якобы, стала участницей дорожной аварии, и необходимо возместить ущерб.
После этого в квартиру пенсионерки прибыл неизвестный, которому она передала 380 000 рублей.
В ходе проведенных оперативно - розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Невского района задержали 21-летнего местного жителя.
У него обнаружен и изъят пакет с переданными пожилой женщиной деньгами.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Подозреваемого поемстили в камеру на основании ст. 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район мошенничество пенсионеры
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