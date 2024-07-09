В Петербурге поймали поджигателя автомобиля на проспектк Культуры

Вечером 6 июля 2024 года, около 19 часов 00 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация от очевидца о том, что возле дома 31 по проспекту Культуры у подожженного неизвестным автомобиля «Газель» горит кабина.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что автомобиль принадлежит 51-летнему местному жителю.

По подозрению в совершении указанного преступления там же, по «горячим следам» задержали неработающего 37-летнего местного жителя.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст.91 УПК РФ.