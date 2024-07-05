В Петербурге поймали подозреваемого в серии мошенничеств в Красносельском и Невском районах

Вечером 27 июня 2024 года около 18 часов 15 минут к полицейским Красносельского района Петербурга поступило сообщение от 75-летней пенсионерки, которая рассказала о том, что ей звонил неизвестный и под предлогом погашения кредита убедил её передать возле своей квартиры пакет с деньгами в сумме 880 тысяч рублей, курьеру.

3 июля 2024 года около 20 часов 20 минут возле дома 19 по Херсонской улице сотрудники уголовного розыска по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали 19-летнего жителя Псковской области.

4 июля 2024 года в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установлена причастность задержанного к совершению аналогичных деяний в Невском районе, в отношении двух пенсионеров 69 и 82 лет.

Пожилые люди лишились в общей сложности 1 528 320 рублей.

Следователями возбуждены уголовные дела по ст.159 ч.4 УК РФ (мошенничество).

У задержанного изъяты 2 800 000 рублей, мобильный телефон и банковская карта.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст.91 УПК РФ.