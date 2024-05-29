В Ивангороде мужчина зарезал свою мать

Накануне утром, 28 мая 2024 года около 10 часов 10 минут к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области поступила информация о том, что возле дома 7 по улице Текстильщиков в Ивангороде находится испачканный в крови мужчина, который ведет себя неадекватно.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские, в одной из квартир дома задержали 41-летнего местного жителя, в квартире которого, на полу в прихожей, был обнаружен труп его 70-летней матери с ножевыми ранениями.

С места преступления изъяли нож.

Следователи возбудили уголовное дело части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.