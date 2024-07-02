Накануне утром, 1 июля 2024 года около 10 часов 00 минут на пересечении Новогорской улицы и Линейного переулка в городе Ломоносов, в Петродворцовом районе Петербурга 50-летний водитель за рулем «Рено Dokker» совершил столкновение с велосипедистом 2016 года рождения, выехавшим на нерегулируемый перекресток без сопровождения родителей.
В результате дорожного происшествия ребенка госпитализировали с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
В Ломоносове иномарка сбила 8-летнего мальчика на велосипеде
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Опубликовал: Anton78
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Проводится проверка по факту ДТП в Ломоносове, в котором пострадал ребенок на велосипеде
Накануне утром, 1 июля 2024 года около 10 часов 00 минут на пересечении Новогорской улицы и Линейного переулка в городе Ломоносов, в Петродворцовом районе Петербурга 50-летний водитель за рулем «Рено Dokker» совершил столкновение с велосипедистом 2016 года рождения, выехавшим на нерегулируемый перекресток без сопровождения родителей.
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