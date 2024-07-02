В Ломоносове иномарка сбила 8-летнего мальчика на велосипеде

Накануне утром, 1 июля 2024 года около 10 часов 00 минут на пересечении Новогорской улицы и Линейного переулка в городе Ломоносов, в Петродворцовом районе Петербурга 50-летний водитель за рулем «Рено Dokker» совершил столкновение с велосипедистом 2016 года рождения, выехавшим на нерегулируемый перекресток без сопровождения родителей.

В результате дорожного происшествия ребенка госпитализировали с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.