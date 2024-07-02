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Питерец.ру » Происшествия » В Ломоносове иномарка сбила 8-летнего мальчика на велосипеде

В Ломоносове иномарка сбила 8-летнего мальчика на велосипеде

0
55
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Проводится проверка по факту ДТП в Ломоносове, в котором пострадал ребенок на велосипеде

Накануне утром, 1 июля 2024 года около 10 часов 00 минут на пересечении Новогорской улицы и Линейного переулка в городе Ломоносов, в Петродворцовом районе Петербурга 50-летний водитель за рулем «Рено Dokker» совершил столкновение с велосипедистом 2016 года рождения, выехавшим на нерегулируемый перекресток без сопровождения родителей.
В результате дорожного происшествия ребенка госпитализировали с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Петродворцовый район ДТП велосипеды дети
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