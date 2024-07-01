В Петербурге поймали подростков, подозреваемых в уличном грабеже на Лиговке

Накануне ранним утром, 30 июня 2024 года около 04 часов 30 м инут к полицейским Центрального района петербурга поступила информация о грабеже возле дома 114 по Лиговскому проспекту.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейсике задержали около дома двоих несовершеннолетних, 15 и 16 лет, которые подозреваются в том. что в ходе внезапно возникшей ссоры, распылив в лицо содержимое газового баллончика, сняли часы с руки 17-летнего подростка.

Следователи возбудили уголовные дела по двум статьям: ч.2 ст. 213, и ч.2 ст. 161 УК РФ (хулиганство и грабеж).

Подозреваемых поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

Устанавливаются иные участники преступления.