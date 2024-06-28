В посёлке Кобрино подожгли сетевой магазин

В ночь на 27 июня 2024 года к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступила информация о поджоге сетевого магазина на улице Центральной поселка Кобринское Гатчинского района Ленобласти.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в промежутке между 02:40 и 03:00 неизвестный, разбив стекло в окне, совершил поджог отдельно стоящего одноэтажного здания сетевого магазина.

В результате возгорания пострадавших нет, сгорели товарно-материальные ценности и оборудование.

Размер ущерба устанавливается.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Полицейскими приняты меры к розыску поджигателя.