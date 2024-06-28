В ночь на 27 июня 2024 года к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступила информация о поджоге сетевого магазина на улице Центральной поселка Кобринское Гатчинского района Ленобласти.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в промежутке между 02:40 и 03:00 неизвестный, разбив стекло в окне, совершил поджог отдельно стоящего одноэтажного здания сетевого магазина.
В результате возгорания пострадавших нет, сгорели товарно-материальные ценности и оборудование.
Размер ущерба устанавливается.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
Полицейскими приняты меры к розыску поджигателя.
В посёлке Кобрино подожгли сетевой магазин
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Опубликовал: Anton78
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Полиция разыскивает поджигателя сетевого магазина в Гатчинском районе Ленобласти
В ночь на 27 июня 2024 года к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступила информация о поджоге сетевого магазина на улице Центральной поселка Кобринское Гатчинского района Ленобласти.
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