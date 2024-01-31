В Ленобласти тушили продуктовый магазин

Накануне ночью, 30 января 2024 года около 02 часов 35 минут к полицейским Выборгского района Ленинградской области позвонил очевидец и сообщил о том, что в поселке Кондратьево, в доме 2 на Торговой площади, горит продуктовый магазин.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что около 02 часов 00 минут неизвестный выбил в продуктовом магазине окно, после чего закинул внутрь бутылку с горючей жидкостью и газовую горелку, в результате чего произошло возгорание.

В магазине изнутри обгорела стена и пострадали продтовары.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст.167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Полицейскими приняты меры к поимке поджигателей.