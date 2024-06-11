Накануне вечером, 10 июня 2024 года около 21 часа 20 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила информация о том, что в доме 12 по Конторской улице неизвестный, предположительно находящийся в состоянии наркотического опьянения, выкидывает из окна вещи и высказывает угрозы в адрес окружающих.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции в квартире дома 12 задержали 45-летнего местного жителя, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков.
В квартире и в парадной каких-либо предметов, представляющих опасность для окружающих, не обнаружено.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Красногвардейском районе задержали дебошира, угрожавшего расправой окружающим
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали дебошира, угрожавшего расправой окружающим в Красногвардейском районе Петербурга
Накануне вечером, 10 июня 2024 года около 21 часа 20 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила информация о том, что в доме 12 по Конторской улице неизвестный, предположительно находящийся в состоянии наркотического опьянения, выкидывает из окна вещи и высказывает угрозы в адрес окружающих.
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