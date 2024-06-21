В Невском районе курьер службы доставки на электровелосипеде сбил женщину

Вечером минувшего вторника, 18 июня 2024 года около 21 часа возле дома 24 по улице Подвойского, в Невском районе Петербурга курьер службы доставки, двигаясь по тротуару на электровелосипеде, не справился с управлением и совершил наезд на 52-летнюю женщину. Не задерживаясь, виновник происшествия скрылся, а пострадавшую госпитализировали в медучреждение.

Полицейским удалось установить предполагаемого виновника инцидента и задержать. Им оказался 24-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья.

Одновременно к полицейским из больницы поступила информация о том, что в результате столкновения потерпевшей женщине был причинен тяжкий вред здоровью.

На основании заключения медиков следователи возбудили уголовное дело по статье 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.