Задержан стрелок по мотоциклисту на КАД

Ранее сообщалось, что 17 июня 2024 года около 19 часов 55 минут к полицейским поступило сообщение от 36-летнего байкера из поселка Шушары Пушкинского района Петербурга. Мужчина рассказал о том, что его обстреляли на Кольцевой автодороге.
Около 19 часов 30 минут, когда он на своем мотоцикле совершал круговое движение с Вишерской улицы, в него выстрелил неизвестный.
При этом мотоциклист отметил, что никаких конфликтов и угроз на дороге не было.
Мотоциклиста госпитализировали с ранением спины.
Вчера, 18 июня 2024 года около 18 часов 25 минут в квартире дома 14 по Школьной улице поселка Шушары полицейские по подозрению в совершении указанного преступления задержали 47-летнего неработающего местного жителя.
Задержанного подозревают в том, что он стрелял из своей пневматической винтовки «Крикет Аргус 60W» по дорожному знаку, и при этом случайно попал в мотоциклиста.
Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.