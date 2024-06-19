Задержан стрелок по мотоциклисту на КАД

Ранее сообщалось, что 17 июня 2024 года около 19 часов 55 минут к полицейским поступило сообщение от 36-летнего байкера из поселка Шушары Пушкинского района Петербурга. Мужчина рассказал о том, что его обстреляли на Кольцевой автодороге.

Около 19 часов 30 минут, когда он на своем мотоцикле совершал круговое движение с Вишерской улицы, в него выстрелил неизвестный.

При этом мотоциклист отметил, что никаких конфликтов и угроз на дороге не было.

Мотоциклиста госпитализировали с ранением спины.

Вчера, 18 июня 2024 года около 18 часов 25 минут в квартире дома 14 по Школьной улице поселка Шушары полицейские по подозрению в совершении указанного преступления задержали 47-летнего неработающего местного жителя.

Задержанного подозревают в том, что он стрелял из своей пневматической винтовки «Крикет Аргус 60W» по дорожному знаку, и при этом случайно попал в мотоциклиста.

Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.