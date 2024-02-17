На проспекте Стачек ограбили пенсионерку

14 февраля к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение от 69-летней женщины, проживающей в одном из домов по Кронштадтской улице.

Пенсионерка рассказала правоохранителям о том, что около 23 часов 45 минут этого же дня возле дома 57 по проспекту Стачек двое неизвестных толкнули ее и отобрали сумку, в которой находились телефон, 1 300 рублей и банковская карта.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Вчера, 16 февраля возле общежития на Железнодорожной улице в поселке Металострой Колпинского района Петербурга сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 24-летнего местного жителя.

Задержанный ранее был судим за покушение на сбыт поддельных денег.