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Питерец.ру » Происшествия » На проспекте Стачек ограбили пенсионерку

На проспекте Стачек ограбили пенсионерку

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77
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Грабителей пенсионерки с проспекта Стачек полицейские задержали в Металлострое

14 февраля к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение от 69-летней женщины, проживающей в одном из домов по Кронштадтской улице.
Пенсионерка рассказала правоохранителям о том, что около 23 часов 45 минут этого же дня возле дома 57 по проспекту Стачек двое неизвестных толкнули ее и отобрали сумку, в которой находились телефон, 1 300 рублей и банковская карта.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).
Вчера, 16 февраля возле общежития на Железнодорожной улице в поселке Металострой Колпинского района Петербурга сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 24-летнего местного жителя.
Задержанный ранее был судим за покушение на сбыт поддельных денег.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район грабеж пенсионеры
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