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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали троих подозреваемых в разбое в Предпортовом проезде

В Петербурге поймали троих подозреваемых в разбое в Предпортовом проезде

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Опубликовал: Anton78
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В Московском районе Петербурга полицейские задержали троих подозреваемых в разбое в Предпортовом проезде

8 июня 2024 года около 17 часов 00 минут возле дома 14 по 1-му Предпортовому проезду на 53-летнюю женщину напали неизвестные, избив и отобрав у нее 2 кольца и мобильный телефон.
Общий ущерб составил 280 тысяч рублей.
Вчера утром, 17 июня 2024 года возле дома 98 по улице Костюшко сотрудники уголовного розыска, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления задержали двоих ранее судимых мужчин, 45 и 42 лет, и их 42-летнюю подельницу.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).
Подозреваемых поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.
Похищенное частично изъято.

Источник: ГУ МВД
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