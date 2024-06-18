В Петербурге поймали троих подозреваемых в разбое в Предпортовом проезде

8 июня 2024 года около 17 часов 00 минут возле дома 14 по 1-му Предпортовому проезду на 53-летнюю женщину напали неизвестные, избив и отобрав у нее 2 кольца и мобильный телефон.

Общий ущерб составил 280 тысяч рублей.

Вчера утром, 17 июня 2024 года возле дома 98 по улице Костюшко сотрудники уголовного розыска, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления задержали двоих ранее судимых мужчин, 45 и 42 лет, и их 42-летнюю подельницу.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Подозреваемых поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Похищенное частично изъято.