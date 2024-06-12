ента новостей

13:20
В Московском районе двое соседей-приятелей ограбили соотечественника
13:11
Губернатор и председатель ЗакС поздравили петербуржцев с Днем России
13:07
Ленинградская область отмечает День России
09:33
Детсады станут бесплатными
09:03
Для обслуживания авто стали требоваться займы
08:25
В Кировском районе в ДТП погиб мотоциклист
01:14
Новости из клуба СКА: возгорание на стадионе и возможное появление в Санкт-Петербурге форварда «Сибири» Шашкова
18:30
Под Тосно после ДТП пьяный водитель попытался скрыться
15:06
В галерее «Мастер» проходит выставка детских рисунков
15:04
На улице Бадаева неадекват с отверткой кидался на прохожих
13:49
В Петербурге прошла встреча с делегацией Народного правительства района КНР
13:46
Закрывается троллейбусное движение по Дворцовому мосту, Исаакиевской площади
13:44
В России могут появиться «белые VPN»
13:33
Закрывается трамвайное движение по Кронверкскому проспекту
13:19
В Ленобласти со стрельбой останавливали пьяного водителя
09:36
В Красногвардейском районе иномарка сбила 6-летнюю девочку
09:31
В Центральном районе задержан подозреваемый в грабеже
09:26
В Красногвардейском районе задержали дебошира, угрожавшего расправой окружающим
09:20
В Невском районе поймали пьяного поджигателя автомобиля
09:10
Поплатился за купленный диплом
07:54
Участники автопробега «Дорогами Победы» отдали дань памяти героям Великой Отечественной войны
07:36
Каким должен быть отпуск?
01:56
Школьники Санкт-Петербурга заняли 22-е место в финале «Белой ладьи», юные шахматисты из Ленобласти – 34-е, а победила подмосковная гимназия имени Примакова
23:13
В Ленобласти в лобовом ДТП погибла 51-летняя женщина-водитель
16:58
Закрытие троллейбусного и трамвайного движения в период проведения репетиций праздника "Алые паруса"
16:54
На съезде с КАД на Витебский проспект на месяц ограничат пропускную способность
16:17
В Шушарах в лобовом ДТП пострадали три человека
16:00
В Петербург на лечение болезней слуха приехали маленькие пациенты из ЛДНР
15:12
В Петербурге поймали причастных к нападению на дворника на Бухарестской улице
12:31
В финале НБА клуб «Бостон Селтикс» победил «Даллас Маверикс» и во втором матче серии, лучшую статистику показали Холидэй и Дончич
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Московском районе двое соседей-приятелей ограбили соотечественника

В Московском районе двое соседей-приятелей ограбили соотечественника

0
4
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские Московского района Петербурга задержали двоих соседей - приятелей - разбойников

В минувший понедельник, 10 июня 2024 года к полицейским Московского района Петербурга посмтупило заявление от 26-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств.
Мужчина сообщил полицейским о том, что утром 25 мая двое неизвестных подкараулили его возле д. 6 корп. 1 по Малой Бухарестской улице, под угрозой ножа затолкали в «Хендай Солярис» и вывезли его в сторону Пулковских высот, где отобрали смартфон «iPhone 13 Pro», банковскую карту и заставили оформить кредит на 55 тысяч рублей.
Сняв деньги в банкомате, скрылись, бросив свою жертву.
Общий ущерб сотавил 105 000 рублей.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).
Вчера, 11 июня сотрудники угроловного розыска возле дома 37 по Пулковскому шоссе по подозрению в совершении указанного преступления задержали 20-летнего иностранеца, а спустя несколько часов по этому же адресу - его ровесника-соотечественника.
Оба нигде не работают и проживают в соседних квартирах д. 83 на шоссе в Лаврики в городе Мурино.
Подозреваемых поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Московский район разбойное нападение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

25-04-2024, 12:55
На севере Петербурга поймали подозреваемых в разбойном нападение на инженера сети супермаркетов
10-06-2023, 11:20
В Колпино задержаны двое, совершившие резьбой
7-03-2024, 11:01
В Тихвине задержали уличного грабителя
Вчера, 09:31
В Центральном районе задержан подозреваемый в грабеже
26-03-2024, 12:54
В Мурино задержали подозреваемого в грабеже на проспекте Просвещения
5-05-2022, 14:02
В Петербурге задержали злоумышленника, который похитил у подростка деньги и банковскую карту

Происшествия на дорогах

0
68
Сегодня, 08:25
В Кировском районе в ДТП погиб мотоциклист
0
119
Вчера, 18:30
Под Тосно после ДТП пьяный водитель попытался скрыться
0
268
Вчера, 09:36
В Красногвардейском районе иномарка сбила 6-летнюю девочку
0
150
10-06-2024, 23:13
В Ленобласти в лобовом ДТП погибла 51-летняя женщина-водитель
Наверх