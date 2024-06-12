В Московском районе двое соседей-приятелей ограбили соотечественника

В минувший понедельник, 10 июня 2024 года к полицейским Московского района Петербурга посмтупило заявление от 26-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств.

Мужчина сообщил полицейским о том, что утром 25 мая двое неизвестных подкараулили его возле д. 6 корп. 1 по Малой Бухарестской улице, под угрозой ножа затолкали в «Хендай Солярис» и вывезли его в сторону Пулковских высот, где отобрали смартфон «iPhone 13 Pro», банковскую карту и заставили оформить кредит на 55 тысяч рублей.

Сняв деньги в банкомате, скрылись, бросив свою жертву.

Общий ущерб сотавил 105 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Вчера, 11 июня сотрудники угроловного розыска возле дома 37 по Пулковскому шоссе по подозрению в совершении указанного преступления задержали 20-летнего иностранеца, а спустя несколько часов по этому же адресу - его ровесника-соотечественника.

Оба нигде не работают и проживают в соседних квартирах д. 83 на шоссе в Лаврики в городе Мурино.

Подозреваемых поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.