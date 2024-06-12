В Кировском районе в ДТП погиб мотоциклист

Накануне вечером, 11 июня 2024 года около 21 часа 15 минут возле дома 11 по Трамвайному проспекту, в Кировском районе Петербурга 38-летний водитель мотоцикла «Ямаха» врезался в выполнявший левый поворот во двор автомобиль «Рено Каптур», за рулем которого находился 64-летний водитель.

В результате дорожного происшествия байкер скончался на месте происшествия.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.