На Кубинской улице в ДТП погиб мотоциклист

Накануне поздним вечером, 31 мая 2024 года около 22 часов 00 минут возле дома 75 корпус 1 по Кубинской улице 64-летний водитель "Рено", выполняя маневр, не пропустил двигающийся во встречном направлении мотоцикл "Кавасаки" под управлением неустановленного мужчины, на вид 40 лет.

В результате дорожного происшествия мотоциклист погиб на месте.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.