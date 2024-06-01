Накануне поздним вечером, 31 мая 2024 года около 22 часов 00 минут возле дома 75 корпус 1 по Кубинской улице 64-летний водитель "Рено", выполняя маневр, не пропустил двигающийся во встречном направлении мотоцикл "Кавасаки" под управлением неустановленного мужчины, на вид 40 лет.
В результате дорожного происшествия мотоциклист погиб на месте.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
На Кубинской улице в ДТП погиб мотоциклист
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП с погибшим байкером
Накануне поздним вечером, 31 мая 2024 года около 22 часов 00 минут возле дома 75 корпус 1 по Кубинской улице 64-летний водитель "Рено", выполняя маневр, не пропустил двигающийся во встречном направлении мотоцикл "Кавасаки" под управлением неустановленного мужчины, на вид 40 лет.
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