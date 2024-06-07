В Шушарах дорожный конфликт закончился поджогом автомобиля

Накануне ранним утром, 6 июня 2024 года около 04 часов 30 минут к полицейским Пушкинского района Петербурга поступила информация о том, что в поселке Шушары перед первым съездом на трассу М-11 на проезжей части горит автомобиль.

Прибывшие на место происшествия сотрудники дорожной полиции установили, что автомобиль «Тойота Пикник» сгорел в результате поджога, а причиной стало замечание за нарушении ПДД.

Как рассказал полицейским владелец автомобиля, 40-летний гражданин одного из сопредельных государств, у его автомашины возникла неисправность, и он остановил автомобиль на «аварийке». Мимо проезжали двое на «Опеле Астра» и сделали ему замечание за не выставленный аварийный знак. Ответная реплика им не понравилась, они остановились, избили водителя «Тойоты», после чего достали канистру с бензином, облили японский автомобиль и подожгли.

Наказав оппонента, скрылись.

Через несколько часов по приметам сотрудниками ДПС в городе Мурино Всеволожского района Ленобласти, возле дома 6 по Воронцовскому бульвару были задержаны подозреваемые в поджоге.

Ими оказались двое местных: 26-летний индивидуальный предприниматель и 31-летний заведующий складом.

По факту поджога следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

Обоих поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ