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Питерец.ру » Происшествия » В Шушарах дорожный конфликт закончился поджогом автомобиля

В Шушарах дорожный конфликт закончился поджогом автомобиля

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Опубликовал: Питерец
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Фото:
ВКонтакте
Резкий ответ на замечание о нарушении ПДД привел к поджогу автомобиля в Шушарах

Накануне ранним утром, 6 июня 2024 года около 04 часов 30 минут к полицейским Пушкинского района Петербурга поступила информация о том, что в поселке Шушары перед первым съездом на трассу М-11 на проезжей части горит автомобиль.
Прибывшие на место происшествия сотрудники дорожной полиции установили, что автомобиль «Тойота Пикник» сгорел в результате поджога, а причиной стало замечание за нарушении ПДД.
Как рассказал полицейским владелец автомобиля, 40-летний гражданин одного из сопредельных государств, у его автомашины возникла неисправность, и он остановил автомобиль на «аварийке». Мимо проезжали двое на «Опеле Астра» и сделали ему замечание за не выставленный аварийный знак. Ответная реплика им не понравилась, они остановились, избили водителя «Тойоты», после чего достали канистру с бензином, облили японский автомобиль и подожгли.
Наказав оппонента, скрылись.
Через несколько часов по приметам сотрудниками ДПС в городе Мурино Всеволожского района Ленобласти, возле дома 6 по Воронцовскому бульвару были задержаны подозреваемые в поджоге.
Ими оказались двое местных: 26-летний индивидуальный предприниматель и 31-летний заведующий складом.
По факту поджога следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).
Обоих поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Пушкинский район поджог пожар автомобиль
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