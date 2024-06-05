В Невском райне две циганки пытались ограбить магазин

В минувшее воскресенье днем, 2 июня 2024 года около 15 часов 05 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация от охранника торгового центра о том, что в доме 3 по улице Коллонтай представители так называемого кочевого народа украли товар на 8 816 рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что около 15 часов 00 минут в помещении одного из магазинов торгового центра две неработающие жительницы Вологды, 24 и 34 лет, совершили хищение товаров с прилавка и попытались скрыться, но были задержаны охранниками.

Следователи возбудили уголовное дело по ст.161 ч.2 п. «а» УК РФ (грабеж).

Подозреваемых поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.