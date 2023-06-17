В Ленобласти 76-летняя женщина скончалась после ДТП с рефрежиратором

Накануне утром около 08 часов 35 минут на 35 км. автодороги «Санкт-Петербургское южное полукольцо» вне населенного пункта, 76-летняя водитель, управляя автомобилем «Опель Агила» и двигаясь со стороны деревни Кипень в направлении г. Гатчина, на перекрестке неравнозначных дорог, при повороте налево со второстепенной дороги, не уступила дорогу и совершила столкновение с двигавшимся по главной дороге автомобилем «Вольво FH» с полуприцепом Кегель, под управлением 44-летненго водителя.

В результате ДТП водитель «Опеля» скончалась в машине "Скорой помощи".

Полицейскими проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.