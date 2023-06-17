ента новостей

18:45
85 лет исполнилось бы сегодня одному из символов ленинградских и петербургских шахмат Владимиру Карасёву
17:31
В Петербурге состоялось торжественное поднятие флагов трех исторических эпох
16:58
В Шушарах разбившемуся мотоциклисту росгвардейцы оказали доврачебную помощь
16:51
Во Всеволожске задержали подозреваемого в угоне
16:33
В Ленобласти 76-летняя женщина скончалась после ДТП с рефрежиратором
15:36
В Петербурге задержали афериста, обманувшего пенсионерку по схеме «родственник попал в ДТП»
15:24
В Ленобласти задержан стрелок по прохожим
15:06
В Сестрорецке задержали пиромана
14:58
На ПМЭФ – 2023 Андрей Фурсенко принял участие в обсуждении темы «Социальная сплочённость и устойчивость общества»
14:56
Полицейские задержали двух лжесотрудниц социальной службы, обокравших пенсинерку в Металлстрое
14:16
В Петербурге в результате ДТП двух троллейбусов пострадал пассажир
10:30
В Ленобласти полицейские выясняют обстоятельства утопления 15-летнего подростка
23:00
Кирилл Столбов отправлен «Зенитом» в ростовскую аренду, а Далером Кузяевым заинтересовался турецкий «Бешикташ»
19:18
Михаил Пиотровский и Вячеслав Фетисов на ПМЭФ – 2023 поучаствовали в обсуждении темы «Мифология наших дней: сколько стоит легенда», а вот Валерий Гергиев не присутствовал
18:19
Президент России Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун выступили на ПМЭФ – 2023, модератором стал политолог Дмитрий Саймс
15:05
На трассе Р-21 «Кола» ограничат пропускную способность в направлении Мурманска
14:53
РАНХиГС Санкт-Петербург и Президентская библиотека развивают сотрудничество
14:47
Звезды «Алых парусов-2023»: кто станет хедлайнером праздника
14:43
В Петербурге прошла масштабная донорская акция
14:40
Между Законодательным Собранием и НИУ ВШЭ подписано Соглашение о сотрудничестве
14:39
В Сестрорецке иномарка въехала в бетономешалку. Обе машины загорелись. Пострадала водитель легковушки и двое детей
14:37
Заявления Беглова на ПМЭФ-2023 о работе с подростками идут вразрез с провалом молодежной политики Смольного
14:18
На ПМЭФ – 2023 состоялась сессия «Суверенитет в спорте»: участвовали Матыцын, Карелин, Свищёв, Хабиров и Сальников
14:04
В Петербурге пожилой мужчина погиб под колесами электрички
13:33
В связи с закрытием станции метро «Пионерская» запускаются два новых маршрута
13:27
В связи с подготовкой к празднику «Алые паруса» меняется график разводки Троицкого моста
13:24
Дом, в котором жил поэт Маршак, обрёл статус регионального памятника
13:20
Петербург и Волгоградская область активно взаимодействуют в сфере патриотического воспитания молодёжи
13:17
В Петербурге депутаты обсудят вопросы ликвидации Приморской свалки
12:49
Мультимедийный проект «Женское лицо российского космоса» в музейно-выставочном центре «Россия – моя история»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти 76-летняя женщина скончалась после ДТП с рефрежиратором

В Ленобласти 76-летняя женщина скончалась после ДТП с рефрежиратором

0
39
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
ВКонтакте
Полицейскими проводится проверка по факту смертельного ДТП на  35 километре автодороги «Санкт-Петербургское южное полукольцо»

Накануне утром около 08 часов 35 минут на 35 км. автодороги «Санкт-Петербургское южное полукольцо» вне населенного пункта, 76-летняя водитель, управляя автомобилем «Опель Агила» и  двигаясь со стороны деревни  Кипень в направлении  г. Гатчина,  на перекрестке неравнозначных дорог, при повороте налево со второстепенной дороги, не уступила дорогу и совершила столкновение с двигавшимся по главной дороге автомобилем  «Вольво FH» с полуприцепом Кегель, под управлением 44-летненго водителя.

В результате ДТП водитель «Опеля» скончалась в машине "Скорой помощи".  

Полицейскими проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. 

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

1-06-2023, 13:04
В Ленобласти «Шевроле Нива» столкнулась с большегрузом, водитель легковушки погиб
12-05-2023, 10:07
В Ленобласти женщина погибла в лобовом ДТП
9-06-2023, 11:13
На 21 километре трассы «Сортавала» произошло смертельное ДТП
15-12-2022, 13:59
В Кировском районе столкнулись две иномарки. 36-летняя автоледи скончалась в больнице
15-04-2023, 13:10
В Ленобласти «Лада» сбила 15-летнего подростка на мотоцикле
26-07-2022, 12:00
В Тихвине в ДТП пострадала 8-летняя пассажирка иномарки

Происшествия на дорогах

0
52
Сегодня, 16:58
В Шушарах разбившемуся мотоциклисту росгвардейцы оказали доврачебную помощь
0
58
Сегодня, 16:33
В Ленобласти 76-летняя женщина скончалась после ДТП с рефрежиратором
0
130
Вчера, 14:39
В Сестрорецке иномарка въехала в бетономешалку. Обе машины загорелись. Пострадала водитель легковушки и двое детей
0
114
Вчера, 10:49
В Шушарах "Лада Веста" сбила 8-летнего мальчика
Наверх